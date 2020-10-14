Россия с 1 ноября возобновляет авиасообщение с ещё тремя странами

Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией с 1 ноября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией с 1 ноября.

Кроме того, Россия увеличивает частоту рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, учитывая решения оперштаба.

Самолёты российских авиалиний будут летать два раза в неделю по направлениям Москва - Белград, также два раза в неделю из Москвы в Кайо-Коко и из Москвы в Санта-Клару. Сообщение Россия - Япония будет осуществляться три раза в неделю: два рейса из Москвы в Токио и один рейс из Владивостока в Токио.

Полёты в Цюрих и Женеву из Москвы и из Санкт-Петербурга станут чаще на один рейс в неделю.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что правительство России разрешило российским и иностранным авиакомпаниям совершать полёты из ещё четырёх городов - Владивостока, Грозного, Красноярска и Самары.