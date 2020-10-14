В Кремле оценили слова Лаврова о возможном прекращении диалога с Евросоюзом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона не готова сталкиваться с тем отношением, которое демонстрирует страны Евросоюза на фоне инцидента с российским блогером и оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова министра иностранных дел страны Сергея Лаврова о возможности прекращении диалога России с Евросоюзом.

- Не Россия была инициатором свертывания диалогов. Очевидно, что мы не встречаем понимания в своих попытках как-то возобновить этот диалог. Российская сторона не готова сталкиваться с таким отношением, с которым мы сталкиваемся на фоне инцидента с Навальным, - сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, что в большом интервью трем российским радиостанциям «Комсомольская правда» Sputnik и «Говорит Москва» глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров отметил, что Россия зеркально ответит на санкции со стороны западных государства из-за ситуации с Навальным.

https://www.kp.ru/online/news/4046865/