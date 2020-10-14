Лавров: Россия зеркально ответит на санкции ЕС по Навальному

Российская сторона зеркально ответит на санкции стран Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в большом интервью трем радиостанциям —«Комсомольская правда», Sputnik и «Говорит Москва», отвечая на вопрос о том, как следует ответить на высылку дипломатов на фоне данного инцидента.

- Вспомните ситуацию со Скрипалями, когда выгнали 60 наших дипломатов только из США. И англичане заставили подавляющее число членов ЕС выслать. Но - англичане не предоставили никаких фактов. Как и немцы сейчас. Мы отвечаем зеркально, и это ответ дипломатический. Но мы делаем и выводы, что эти решения отражают не только дипломатические решения, но и поддатливость русофобским тенденциям. Мы делаем выводы, насколько надежны наши партнеры, - отметил глава МИД России.