Голикова заявила, что новые ограничения из-за коронавируса в России не требуются

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России напряжённая, однако управляемая, поэтому введение новых ограничений в стране не требуется. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что в восьми регионах фиксируется стабилизация заболеваемости на высоких уровнях.

«Ситуация в России, хотя и достаточно напряжённая, и сложная, но тем не менее она находится под контролем», - сказала вице-премьер в ходе совещания с президентом России

Голикова сообщила, что по состоянию на конец прошлой рабочей недели, в 38 регионах России отмечался рост заболеваемости, в 29 ситуация была нестабильная, в 18 зафиксировали стабилизацию заболеваемости, а в восьми регионах стабилизация на относительно высоких уровнях.

«Сейчас уже появилось две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас. И я хочу сказать, что, по нашему мнению, ситуация управляемая и не требует введения ограничительных мер в экономике», - отметила она.