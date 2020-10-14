Премьер Армении заявил о частичном отступлении в Карабахе Фото: Александр КОЦ

Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что карабахские вооруженные силы «частично отступили», однако армия обороны Карабаха продолжает контролировать ситуацию. Об этом политик сказал в ходе своего видеообращения к соотечественникам в среду, 14 октября.

- За 18 дней боевых столкновений войска немного отступили на северном и южном направлениях. Противник меняет тактику и теперь пытается посеять панику в тылу с помощью диверсионных групп. Армия обороны Карабаха держит ситуацию на территории под контролем и наносит противнику потери в живой силе и в военной технике, - рассказал Никол Пашинян

Премьер Армении добавил, что говорит об этом, поскольку хочет быть честным перед обществом «в отличие от Азербайджана, скрывающего свои потери».

Напомним, что боевые столкновения в Карабахе обострились 27 сентября. Стороны конфликта активно обвиняют друг друга в боевых действиях и обстрелах, а затем опровергают сообщения своего противника. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.