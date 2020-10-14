Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета, который теперь будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики.

Как уточнил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в соответствии с законопроектом, Госсовет возглавит президент России, а в его состав войдут премьер, спикеры палат парламента, глава администрации российского лидера и главы регионов.

Председатель и члены Госсовета будут участвовать в деятельности Госсовета на общественных началах.

Состоять Госсовет будет из президиума и комиссий. Кроме того, могут формироваться рабочие группы по направлениям его деятельности.

Первое чтение законопроекта может пройти в конце октября или начале ноября.

Напомним, новый законопроект связан внесением поправок в Конституцию России. Как ранее отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков изменения в части формирования Госсовета обусловлены тем, что основной закон страны должен отвечать уровню развития политической системы.

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