Коронавирус у Сергея Ситникова: что известно о состоянии здоровья губернатора Костромской области

Губернатор Костромской области Сергей Ситников. ФОТО: администрация Костромской области

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции. Об этом глава региона сообщил сам, отменив назначенную на четверг, 15 октября, церемонию официального вступления в должность после переизбрания.

«Вот зараза добралась и до меня. Сегодня у меня с помощью теста был выявлен ковид. В этой связи отменяю все мероприятия», - рассказал губернатор Костромской области на своей странице в социальной сети Instagram, извинившись перед теми, кто был приглашен на его инаугурацию.

Глава региона уточнил, что чувствует себя хорошо, и «проблем со здоровьем нет», как и температуры. Однако подчеркнул необходимость «беречь» людей, и именно этим объяснил перенос всех мероприятий на другое время, а все совещания будут проводиться «исключительно в дистанционном режиме».

«Самое главное, чтобы все были здоровы», - отметил Ситников.