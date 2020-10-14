Макрон сообщил о второй волне коронавируса во Франции

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о второй волне коронавируса во Франции, а также сообщил о введении комендантского часа в парижском регионе и в «красных зонах» по коронавирусу - городах с высоким уровнем распространения COVID-19.

Как уточнил президент Франции действовать комендантский час будет с 21.00 до 06.00 по местному времени (с 22:00 до 7:00 по московскому времени), начиная с текущий субботы, 17 октября. По словам главы государства, такие ограничения будут необходимы минимум четыре недели.

«Мы находимся в периоде, который является второй волной ... Да, то, что мы называем комендантским часом, является адекватной мерой», - отметил Макрон.

Комендантский час будет действовать в регионе Иль-де-Франс, а также Лион, Марсель, Сент-Этьен, Монпелье, Лилле, Гренобле, Руан, Тулузе.

По последним данным, с начала пандемии во Франции зарегистрировано 820 017 случаев заражения коронавирусом. При этом, 3 октября был установлен рекорд ежесуточного прироста, когда за сутки зафиксировали 16 972 заболевших.