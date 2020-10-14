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Политика

Владимир Путин наградил Алексея Кудрина орденом «За заслуги перед отечеством» II степени

Российский лидер также отметил Андрея Турчака орденом Александра Невского
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин наградил председателя Счетной палаты Алексея Кудрина орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.

Российский лидер отметил многолетнюю добросовестную работу Кудрина, а также «большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля»

Глава государства также вручил награду первому заместителю председателя Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрею Турчаку. Политик получил орден Александра Невского «за большой вклад в укрепление российского государства».

Учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» и директора Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анну Федермессер российский лидер наградил орденом Почета, отметив ее активное участие в проведении и подготовке общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»