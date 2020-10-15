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Коронавирус Covid-19

«Мне очень повезло»: Меланья Трамп рассказала, как переболела коронавирусом

По словам супруги президента США, ее тесты на COVID-19 теперь показывают отрицательный результат
Источник:kp.ru
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Первая чета Америки

Первая чета Америки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая леди Америки Меланья Трамп рассказала, как переболела коронавирусом. По словам супруги президента США, она уже полностью выздоровела, и ее последние на COVID-19 теперь показывают отрицательный результат.

«Мне очень повезло, моя болезнь начался с минимальных симптомов, однако в последующие дни их стало больше. Я испытывала ломоту в теле и головные боли, кашель, большую часть времени чувствовала себя очень уставшей», - пишет Меланья Трамп в статье, опубликованной пресс-службой Белого дома 14 октября.

Распространение коронавируса в мире