Россиян призвали не пользоваться наличными деньгами из-за коронавируса

Россиян призвали перейти на безналичные платежи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россиян призвали отказаться от «живых» денег и перейти на безналичные платежи, чтобы уменьшить угрозу заражения коронавирусом.

«Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты», - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что хоть чаще всего коронавирус передается воздушно-капельным путем, но и деньги могут стать источником инфекции, если их до вас держал в руках человек, зараженный COVID-19.

По данным специалистов Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, на поверхности купюр вирус сохраняет активность не менее суток, а на монетах – как минимум три часа.

В случае, если безналичный расчет по каким-то причинам невозможен, и вам все же пришлось расплатиться наличкой, ведомство советует обработать руки антисептиком или тщательно вымыть их с мылом. Кроме того, Роспотребнадзор напоминает о необходимости использовать средства индивидуальной защиты.

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