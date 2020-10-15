Американский эсминец прошел через Тайваньский пролив

Американский эсминец Barry типа Arleigh Burke с управляемым ракетным вооружением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на четверг, 15 октября, стало известно, что американский эсминец Barry типа Arleigh Burke с управляемым ракетным вооружением прошел через Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя седьмого флота Военно-морских сил США.

Как обычно, в заявлении пресс-службы флота говорится, что эсминец «в соответствии с международным правом» выполняет «рутинные операции», а «переход корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Стоит отметить, что Пекин неоднократно заявлял, что расценивает подобные действия Вашингтона как провокационные, однако американские военные корабли с начала этого года появлялись в Тайваньском проливе уже десять раз.

Между тем, как писал сайт kp.ru, лидер КНР Си Цзиньпин во время посещения базы корпуса морской пехоты в провинции Гуандун призвал китайских морпехов быть готовыми к войне.