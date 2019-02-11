2019-02-11T19:37:27+03:00
В мире

Минобороны КНР потребовало от США прекратить провокации в Южно-Китайском море

В Пекине отреагировали на демонстративный проход двух американских ракетных эсминцев через зону, которую Поднебесная считает своими территориальными водами
Дарья ИВАШКИНА
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Минобороны КНР потребовало от США прекратить провокации в Южно-Китайском мореМинобороны КНР потребовало от США прекратить провокации в Южно-Китайском мореФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 11 февраля, министерство обороны КНР заявило, что США должны прекратить провокации в Южно-Китайском море. При этом в китайском военном ведомстве пригрозили ответными мерами в случае отказа Вашингтона выполнить требование Пекина. Также там отметили, что военные Поднебесной намерены «твердо защищать национальную безопасность и суверенитет» своей страны.

«Мы настаиваем на том, чтобы американская сторона прекратила соответствующие провокации. Войска южного военного округа КНР будут пристально следить за ситуацией и, в случае необходимости, предпримут необходимые действия», - говорится в заявлении Минобороны Поднебесной, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети Wechat.

Стоит отметить, что это заявление стало ответом на демонстративный проход двух ракетных эсминцев ВМС США через зону в Южно-Китайском море, которую Пекин считает своими территориальными водами.

Кстати, США уже неоднократно направляли свои боевые корабли в этот район, а Китай уже не раз обвинял Соединенные Штаты в провокациях по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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