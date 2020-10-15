Доктор Мясников раскритиковал эффективность комендантского часа против коронавируса Фото: Иван ПРОХОРОВ

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении в некоторых районах Франции комендантского часа из-за нестабильной ситуации с коронавирусом. Российский доктор Александр Мясников объяснил, почему такие меры вряд ли можно назвать эффективными.

По мнению врача, закрытие ресторанов после 21:00 часов "выглядит странно, ведь вирус не приходит ночью".

- Это же не вампиры в конце концов! Ночью и так вся активность стихает на 99%. Спят люди и вирусы в них. Почему такие странные действия? - написал врач в своем Телеграм-канале.