Коронавирус способен вызывать шизофрению, заявили бразильские ученые

Коронавирус может вызывать шизофрению. Фото: REUTERS

Бразильские ученые выяснили, что коронавирус может вызывать шизофрению. Материалы своих исследований они опубликовали электронной в научной библиотеке medRxiv, сообщил в среду портал G1.

Врачи утверждают, что коронавирусная инфекция нового типа приводит к гибели нейронов в коре головного мозга не только у пациентов, перенесших заболевание в тяжелой форме, но также и у тех, кому не требовалась госпитализация.

Исследователи полагают, что коронавирус может вызывать не только шизофрению,но и другие болезни, такие как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

"В случае тяжелых пациентов смерть нейронов является ожидаемой, поскольку у них низкий уровень насыщения крови кислородом, а это очень вредит мозгу. Но когда столь серьезные изменения выявляются у того, кто переболел в легкой или средней форме, это уже вызывает обеспокоенность", - сказал координатор научной работы Даниэла Мартинса-ди-Соузы из Университета штата Сан-Паулу в городе Кампинас (Unicamp).

В исследовании участвовали около 70 человек. Это ученые из Университета Сан-Паулу (USP), Федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ), Национальной лаборатории биологических наук (LNBio) и частного НИИ "Д'Ор".

Согласно научным данным, вирус поражает клетки, обеспечивающие связь между нейронами и отвечающие за их питание (астроциты), и приводит к существенным изменениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей, с работой которых связаны изменения настроения. Специалисты рассказали, что столкнулись с радом пациентов, которые, даже излечившись от коронавируса, имели симптомы неврологических нарушений: сонливость, усталость, головную боль, потеря вкуса и обоняния.

"В некоторых редких случаях наблюдаются судороги, хотя раньше у этих людей такого не было", - сообщила Кларисса Лин Ясуда, из Unicamp.

Ученые отметили, что их исследование только началось, но они поспешили рассказать о своем открытии и другим коллегам с целью предупредить о возможных необратимых симптомах. На данный момент им пока не известно, насколько серьезны могут быть эти последствия и будут ли они носить временный характер. Они нацелены наблюдать некоторых из своих пациентов около трех лет, чтобы понять "приводит ли вирус к развитию дегенеративных заболеваний у тех, кто имеет к ним генетическую предрасположенность".

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. Заразились коронавирусной инфекцией более 38 миллионов жителей планеты. За все время от COVID-19 скончалось свыше 1 миллиона человек по всему миру.