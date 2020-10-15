Вход в клубы и бары в Москве по номеру телефона: Персональные данные жителей собирать не будут

С 19 октября в Москве для того, чтобы попасть в ночной клуб или бар, необходимо сканировать QR-код или отправить СМС на короткий номер. Фото: ANDREA FASANI, EPA/ТАСС

С понедельника, 19 октября, в столице начинают действовать новые ковидные правила. Теперь посетители ночных клубов, баров и дискотек, открытых с полуночи до 6 часов утра, обязаны на входе регистрировать свои номера мобильников. Это поможет потом отследить тех, кто заболеет коронавирусом и предупредить остальных побывавших в заведении в тот день.

- Такие сервисы чекинов уже работают во многих странах, а некоторые специально отмечаются в геолокации заведений, - сказал сегодня, 15 октября, на пресс-конференции первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. - У нас эта система используется для выявления контактов заражённых ковид. При этом остальные посетители получат уведомление о том, что они могли в тот же день в этом месте общаться с больным. Примерно так же, как заболевший СПИДом человек обязан сообщить об этом всем, с кем он контактировал.

Система проста. Надо сканировать QR-код или отправить СМС на специальный короткий номер 7377.

- Никакие персональные данные жителей никто не собирает, - отметил Алексей Немерюк. - Здесь не нужны ФИО, номеров паспортов, только номер телефона посетителя ночного заведения.