Любопытный москвич объяснил, зачем установил скрытую камеру в женском туалете

Теперь мужчине, нарушившему неприкосновенность частной жизни, грозит наказание Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Недавно полицейские возбудили уголовное дело на мужчину, который установил скрытую камеру в женском туалете в одной из торговых точек столицы.

Устройство нашла сотрудница магазина и рассказала коллегам, вскоре информация дошла до силовиков. Ниточки привели к 43-летнему мужчине, именно он оказался не в меру любопытен.

Как установили следователи, хулиган спрятал цифровой видеорегистратор в нише водосчетчиков в туалетной комнате для персонала. Камера фиксировала интимные части тела посетительниц.

Своей вины мужчина не отрицает, но и объяснить поступок не может. Говорит, что сильно выпивал и «дурь в голову лезла».

- Не знаю, откуда это, честное слово… Больше этого никогда не повторится. Я в шоке сам от себя, - признается мужчина в беседе с Пятым каналом.

Обнародовать полученные кадры он не планировал, но и этот факт не спасут его от ответственности.

Москвич стал фигурантом дела о неприкосновенности частной жизни.

15 октября в столице произошло еще одно ЧП. Двое рабочих, которые выполняли отделочные работы на юго-востоке столицы, погибли в результате обрушения строительной люльки, пишет газета "Известия".