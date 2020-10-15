Двое рабочих разбились при обрушении строительной люльки в Москве Фото: "КП" Архив

Двое рабочих погибли при обрушении строительной люльки в Москве. Мужчины занимались восстановлением фасада многоквартирного жилого дома в 5-м Квартале Капотни. Что именно стало причиной падения устройства, будут выяснять следователи. На месте трагедии уже работают представители правоохранительных органов.

- Прокуратура города Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с падением двух рабочих с высоты при проведении отделочных работ многоквартирного дома, — сообщили в московской прокуратуре.

Не исключено, что причиной стало нарушение техники безопасности при эксплуатации устройства, передает «Москва 24».

При падении оба рабочих получили травмы, несовместимые с жизнью. Первым делом силовики получат объяснения с лиц, которые отвечали за охрану труда и технику безопасности на строительных работах, сообщает телеканал «360».

По результатам проверки примут решение о прокурорском реагировании.

Ранее в Москве при ремонте дома на улице Булатниковской упала строительная люлька. Один человек погиб, еще двое получили травмы и были госпитализированы. Рабочие проводили ремонт фасада на высоте пятого этаж