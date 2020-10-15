Пентагон назвал сроки по оснащению ВС США гиперзвуковым оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон рассчитывает оснастить сухопутные силы Соединённых Штатов гиперзвуковым оружием к 2023 году. Такие сроки назвал министр обороны США Марк Эспер

«В марте армия и флот [США] достигли важной цели, проведя успешные испытания гиперзвукового блока Glide Body. Мы снабдим сухопутные войска этой технологией к 2023 году», - заявил глава Минобороны

Эспер поставил гиперзвуковое оружие «на самом вверху» списка шести приоритетов создания перспективных вооружений и военной техники. Кроме того, глава Пентагона сообщил об увеличении в течение следующих пяти лет капиталовложения в гиперзвуковые системы для ускорения испытаний.

Напомним, 7 октября Россия провела испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Согласно плану, гиперзвуковой комплекс поступит на вооружение подводных и надводных кораблей российского Военно-морского флота в 2020-2021 годах