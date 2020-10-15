Пассажиров без маски и перчаток не пустят в транспорт Москвы, даже при оплате проезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве усилят контроль за масочно-перчаточным режимом, в связи с чем проверки станут чаще, а пассажиров без маски и перчаток не пустят в транспорт Москвы, даже если они оплатили проезд. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы.

В ведомстве уточнили, что пассажиров без масок и перчаток перестанут пускать в московский транспорт с уже с пятницы, 16 октября.

«Пассажиры обязаны носить маски и перчатки. Контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен - проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы», - говорится в Telegram-канале департамента.

Напомним, в Москве усилился режим по проверкам соблюдения масочного режима. На прошлой неделе, 8 октября, сообщили, что штрафовать будут не только продавцов, но и покупателей, которые находятся в магазинах и других массовых местах без масок. За каждое нарушение положен штраф – 4 000 рублей.