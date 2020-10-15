Количество случаев коронавируса в школах назвали в Минпросвещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Случаи заражения коронавирусной инфекцией среди российских школьников единичны. Такую статистику привел первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, отметив, что количество школ, закрытых на карантин, меньше статистической погрешности.

По его словам, сейчас в можно увидеть «управляемую модель», когда российские регионы «очень внимательно» следят за динамикой заболеваемости среди учителей и детей. Глушко рассказал, что сейчас есть некоторое количество классов, которые уходят на карантин при том, что школа «продолжает свою стандартную работу». Такое происходит с учетом выявления инфицированных учителей, большей частью, иногда это ученики. «Хотя это совсем единичные случаи» - добавил он в эфире канала Россия 24.

Замминистра также отметил, что количество школ, находящихся на карантине, «это мизер, это меньше, по сути, даже погрешности арифметической, потому что это 0,28 процентов».

Напомним, ранее Глушко заявил, что эпидемическая ситуация в российских школах на сегодняшний день управляемая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также ранее сообщила, что практически во всех регионах страны сейчас безопасно учиться в школах в очном режиме даже на фоне пандемии коронавирусной инфекции.