ВОЗ оценила эффективность четырех лекарств от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Препараты ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон, которые иногда используют при лечении зараженных коронавирусом пациентов, почти не влияют на смертность инфицированных. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на исследование Всемирной организации здравоохранения.

Эксперты ВОЗ проанализировали данные о лечении более одиннадцати тысяч зараженных пациентов и выяснили, что данные препараты не снижают риск летального исхода при коронавирусе, а также не влияют на сокращение количества пациентов на аппаратах ИВЛ. Отмечается, что работу исследователей пока что не рецензировали.

Ранее специалисты организации уже выражали свои сомнения по поводу лекарства "Ремдесивир": они отмечали, что его эффективность не доказаны, а медики дают весьма неоднозначные оценки данному препарату.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в России некоторые препараты против коронавируса включили в список жизненно необходимых важнейших лекарств.