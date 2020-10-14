Лекарства против коронавируса вошли в список жизненно необходимых Фото: Олег ЗОЛОТО

Некоторые препараты, которые врачи используют для лечения коронавирусной инфекции, включили в список жизненно необходимых важнейших лекарств. Об этом в среду, 14 октября, сообщила глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

- Правительство подписало распоряжение о расширении перечня. Теперь туда входят препараты для лечения именно новой коронавирусной инфекции. В настоящее время проходит процедура регистрации цен предельно зарегистрированных, - рассказал министр во время онлайн-заседания комитета Государственной думы России по охране здоровья.

В первую очередь речь идет о "Фавипиравире", его предельная цена будет зарегистрирована после согласования со специалистами Федеральной антимонопольной службы.

О том, что лекарство от коронавируса могут включить в список жизненно необходимых говорили еще в начале августа этого года. Тогда Михаил Мурашко также отмечал, что введенная цифровая маркировка для медикаментов позволит проследить доставку до конечного получателя вакцины от коронавируса.