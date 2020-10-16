Правительство России в два раза ухудшило прогноз по убыли населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское правительство подготовило новую версию плана по достижению национальных целей до 2030 года. В соответствии с документом, до 2024 года население государства может сократиться еще на 1,2 миллиона человек.

В прошлой версии документа говорится, что убыль населения в России по итогам текущего года планировала на уровне 158 тысяч человек, но эксперты скорректировали свои оценки и решили, что численность россиян может уменьшиться на 352,5 тысяч человек.

На протяжении следующих четырех лет населения страны также будет сокращаться по более пессимистичному сценарию. Ранее прогнозировалось убыль населения на 81,5 тысячи в следующем году, теперь же предполагает, что россиян в 2021 станет на 290 тысяч человек меньше. В последующие годы данный показатель составит 238, 189 и 165 тысяч человек.

Как сообщает издание «Известия», в распоряжении которого имеется новая версия плана, профессор РАНХиГС Любовь Храпылина сообщила, что прогнозируемое сокращение населения в России – это результат последствий Второй мировой войны, демографических ям 1990-х годов и неготовности местных жителей к многодетности.