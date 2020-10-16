На Украине пригрозили России «потоком гробов» в случае войны Фото: REUTERS

Военное столкновение между Россией и Украиной будет чревато для российской стороны «огромными потерями и потоком гробов». Об этом заявил замсекретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

В интервью изданию «Обозреватель» он обвинил Москву в «попытках дестабилизировать ситуацию на Украине», отметив, что Россия якобы может «начать полномасштабную агрессию» против Киева. При этом Кривонос сообщил, что военно-технический потенциал российской стороны превосходит украинский, но «не стоит вопрос количественного и качественного соотношения».

- Армия Украины имеет прекрасный боевой опыт, полученные за 6,5 лет войны. У нас мотивированные военные. В случае противостояния российские вооруженные силы ожидает поток гробов. Можно вспомнить 1994-996 годы, когда ситуацию в России дестабилизировала Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу, - сказал замсекретаря СНБО Украины.

Российско-украинские отношения ухудшились шесть лет назад на фоне возвращения Крыма в состав России и военных действий на юго-востоке Незалежной.

Ранее украинская сторона неоднократно обвиняла РФ в якобы вмешательстве во внутренние дела государства. Москва считает подобные обвинения абсолютно неприемлемыми и подчеркивает, что не является субъектом внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.