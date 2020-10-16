Собянин сообщил, как можно окончательно победить коронавирус

Собянин заявил о необходимости вакцинации для победы над COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окончательно победить коронавирус поможет только массовая вакцинация, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр также надеется, что большие партии вакцины поступят уже в конце октября - начале ноября, а к концу года партии смогут покрыть нужды массовой вакцинации. Это, по словам Собянина, и станет выходом из сложившейся ситуации.

Мэр также уверен в том, что Москва выдержать ситуацию с эпидемией коронавируса и подчеркнул важность скорейшей её стабилизации. Сергей Собянин подчеркнул, что сейчас достаточно мест в больницах, а плановая медицина продолжает работать в штатном режиме

- Для нас важно <…> различными мерами остановить рост коронавирусной инфекции. <…> Если все эти меры сработают и мы их будем выполнять так, как мы не только предлагаем, но и предписываем, тогда у нас есть шанс стабилизировать и не трогать экономику, что для нас критически важно. Потому что второй такой удар малому бизнесу, общепиту, торговле и так далее будет очень трудно пережить, - отметил Собянин в беседе с ТАСС.