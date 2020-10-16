Япония сбросит миллион тонн загрязненной воды Фукусимы в Тихий океан

Правительство Японии давно указало, что предпочитает спустить воду с Фукусимы в ближайший Тихий океан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По сообщениям СМИ правительство Японии решило сбросить более 1 миллиона тонн загрязненной воды с атомной электростанции «Фукусима- дайити» в море. Это решение вызвало у местных волну возмущения. Они говорят, что этот шаг разрушит их промышленность.

Работы по сбросу воды, которая хранится в более чем 1000 резервуаров, начнется не раньше 2022 года, и на их завершение уйдут десятилетия.

Официальное решение может быть принято к концу октября 2020 года, сообщило ранее информационное агентство Kyodo, положив конец многолетним спорам о том, что делать с водой, с другими вариантами, включая испарение или строительство дополнительных резервуаров для хранения на других участках.

Правительство, однако, давно указало, что предпочитает вариант выпуска его в близлежащий Тихий океан.

Кроме рыбаков и экологические группы также выступили против этого шага, в то время как соседняя Южная Корея, которая до сих пор запрещает импорт морепродуктов из региона, неоднократно выражала озабоченность, утверждая, что сброс воды представляет «серьезную угрозу» для морской среды.

По состоянию на прошлый месяц 1,23 млн тонн воды, которая становится загрязненной при смешивании с водой, используемой для предотвращения плавления трех поврежденных активных зон реактора, хранилось в 1044 резервуарах, при этом количество сточных вод увеличивалось на 170 тонн в день.

Усовершенствованная система обработки жидкостей Tepco удаляет высокорадиоактивные вещества из воды, но система не может отфильтровать тритий, радиоактивный изотоп водорода, который атомные электростанции обычно разбавляют и сбрасывают вместе с водой в океан.

По данным газеты Yomiuri Shimbun, вода на Фукусима-дайити будет разбавлена внутри завода перед выпуском, так что она станет в 40 раз менее концентрированной, а весь процесс займет 30 лет, передает The Guardian.