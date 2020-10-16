Тиньков объяснил отмену сделки с Яндексом

TCS Group объявила, что она и «Яндекс» остановили переговоры о продаже Тинькофф Банка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил в письме к сотрудникам банка, что лично принял решение разорвать сделку о продаже акционерного капитала TCS Group компании "Яндекс".

- Сегодня, я принял решение разорвать вероятную сделку с Яндекс. Почему? Мы начали разговор с ОБЪЕДЕНЕНИЯ, поисков синергий, и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить Тинькофф, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. Тинькофф не продается ни Яндексу ни МТС, - сказано в письме, опубликованном изданием The Bell.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что банк "Тинькофф" сообщил о прекращении переговоров с компанией "Яндекс" о продаже банка. Также отмечалось, что TCS Group не ведёт переговоры о продаже банка с другими компаниями и будет развиваться самостоятельно.