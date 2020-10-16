Алиев заявляет, что Армения запросила перемирие в Карабахе

Президент Азербайджана Алиев заявляет, что Ереван запросил перемирие в Нагорном Карабахе.

Глава Азербайджана также заявил, что у Баку нет планов перенести конфликт на территорию Армении, а также об отсутствии намерений просить военной помощи у Турции и Пакистана. «Об этом не может быть и речи», - отметил Алиев.

Напомним, очередное обострение многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. 9 октября в Москве состоялись переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении, которые длились около 11 часов. При содействии российской стороны Ереван и Баку пришли к договорённости прекратить огонь в Карабахе с 12:00 10 октября, а также провести обмен пленными, однако уже на следующий день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.