Азербайджан включил в «черный список» депутата Милонова за несогласованный визит в Карабах

Виталий Милонов Фото: Александр ГЛУЗ

Азербайджан ввел санкции в отношении депутата Госдумы России от партии «Единая Россия» Виталия Милонова за несогласованный с Баку визит в Нагорный Карабах. Политика включили в «черный список», и теперь ему будет запрещен въезд на территорию республики.

«Незаконный визит, состоявшийся на фоне новой агрессии Армении против Азербайджана и демонстрирующий поддержку незаконному марионеточному режиму, установленному на оккупированных территориях Азербайджана, абсолютно противоречит отношениям между Азербайджаном и Россией на высоком уровне», - говорится в заявлении опубликованном МИД Азербайджана.

Действие Милонова внешнеполитическое ведомство Азербаджана назвало безответственным шагом, который «идет вразрез» с официальной позицией Москвы.

Напомним, конфликт на территории Нагорного Карабаха продолжается уже более тридцати лет. Очередное обострение произошло в минувшие воскресенье, 27 сентября. Стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизацию. Накануне Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о перемирии, однако режим прекращения огня был нарушен на следующий день.