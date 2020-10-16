В «Яндекс» объяснили отмену сделки с «Тинькофф банком» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Яндекс» в ходе переговоров о покупке группы компаний «Тинькофф» шел навстречу основателю банка Олегу Тинькову, но его требования постоянно росли, после чего он решил сам выйти из сделки. Такое объяснение произошедшего в письме дает управляющий директор IT-компании Тигран Худавердян.

«Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», - приводит РИА Новости текст письма топ-менджера..

Худавердян отметил, что IT-компания была готова строить «Тинкофф» партнерские отношения и предоставить «все возможности экосистемы интернет-компании». Согласно условиям соглашения, Тиньков должен был сохранить участие в управлении банком, так как стал бы его крупным акционером.

Напомни, в пятницу, 16 октября, «Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров с компанией «Яндекс» по продаже банка. Позже Тиньков в своем письме к сотрудникам заявил, что лично принял такое решение. Как писал сайт kp.ru, акции IT-компании в моменте упали на 4,1 процента к отметке закрытия предыдущей сессии, до 4 560,2 рубля за бумагу.