Акции «Яндекса» упали на 4,1% после отмены сделки с «Тинькофф» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Акции российской компании «Яндекс» на Московской бирже упали на 4,1 процента к отметке закрытия предыдущей сессии, и достигали 4 560,2 рубля за бумагу после сообщения об отменен сделки между IT-компанией и головной структурой Тинькофф Банка TCS Group.

По данные торговой площадки в пятницу, 16 октября, на 12:07 мск акции «Яндекса» упали до отметки в 4 560,2 рубля за бумагу, в 12:32 мск котировки акций замедлили снижение до 2,8 процента и бумаги торговались по 4 618 рублей за штуку. По состоянию на 18:16 мск за акцию дают 4 642,40 рубля.

Напомни, в пятницу, 16 октября, «Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров с компанией «Яндекс» по продаже банка. Также отмечалось, что TCS Group не ведёт переговоры о продаже с другими компаниями и будет развиваться самостоятельно. Позже основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков в письме к сотрудникам сообщил, что лично принял решение об отмене сделки.