Дональд Трамп назвал семью Байдена «преступным кланом» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп выступая на митинге пожилых людей в Форт-Лодердейле, штата Флорида 16 октября обвинил претендента-демократа Джо Байдена и его сына Хантера Байдена в принадлежности к «преступному клану».

«Готов поспорить, Хантер (сын Байдена) - посредник, он как пылесос, он следует за своим отцом. Это преступный клан», - сказал президент, не приводя никаких доказательств.

Он отметил, что сын Джо Байдена никогда не работал до того, как его отец не занял высокий пост, передает Independent.

Президент намекнул на статью, опубликованную в New York Post ранее на этой неделе, в которой утверждалось, что кандидат в президенты от Демократической партии мог встречаться с советником совета директоров украинской энергетической компании Burisma.

Во вторник The Post заявила, что ремонтник из Делавэра приобрел непроверенный тайник с документами, из которых следует, что кандидат в президенты от Демократической партии, возможно, хотел провести встречу с советником Burisma Вадимом Пожарским в то время, когда Байден руководил делами связанными с Украиной в отношении Администрации Обамы.

Кампания Байдена быстро отреагировала на обвинения и сообщила Politico: «New York Post никогда не спрашивала кампанию Байдена о важнейших элементах этой истории.

«Более того, мы изучили официальные расписания Джо Байдена с того времени, и, как утверждает New York Post , встречи никогда не проводилось».

Республиканцы неоднократно пытались найти доказательства коррупции со стороны кандидата от Демократической партии, но до сих пор не нашли никаких доказательств, подтверждающих их утверждение о том, что на внешнюю политику США повлияло положение Хантера в Burisma.

Демократы Палаты представителей в 2019 году подвергли Трампа импичменту за угрозу прекратить оказание военной помощи Украине, если страна не расследует факт работы Хантера в энергетической компании.