Коронавирус у Анатолия Бибилова: что известно о состоянии здоровья президента Южной Осетии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Южной Осетии заразился коронавирусной инфекцией. Коронавирус у Анатолия Бибилова протекает в легкой форме, глава государства продолжает исполнять свои обязанности в дистанционном режиме. О состоянии здоровья президента Южной Осетии рассказали журналистам в его пресс-службе в субботу, 17 октября.

- У президента Анатолия Бибилова диагностирована коронавирусная инфекцией, последний тест показал положительный результат. Болезнь глава государства переносит в легкой форме, продолжает удаленно работать, - говорится в сообщении.

Отмечается, что положительный результат показал также тест исполняющего обязанности главы правительства страны Геннадия Бекоева. На этой неделе коронавирусом заразилась и пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева.

В последнее время медики фиксирует рост количества зараженных коронавирусом в стране: общее число инфицированных за все время пандемии достигло 227 случаев.