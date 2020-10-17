Турция нашла 85 миллиардов кубометров газа в Черном море

Турция нашла в Черном море месторождение газа Фото: REUTERS

Турция обнаружила в Черном море месторождение природного газа. Объем найденного запаса составляет порядка 85 миллиардов кубометров. Об этом заявил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган при посещении бурового судна Fatih, трансляция велась в его Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что в августе команда специалистов Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море. В истории страны это месторождение голубого топлива является одним из самых крупнейших по своему объему.