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Турция нашла 85 миллиардов кубометров газа в Черном море

Там обнаружено новое месторождение ресурса
Юлия КЕКОВА
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Турция нашла в Черном море месторождение газа

Турция нашла в Черном море месторождение газа

Фото: REUTERS

Турция обнаружила в Черном море месторождение природного газа. Объем найденного запаса составляет порядка 85 миллиардов кубометров. Об этом заявил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган при посещении бурового судна Fatih, трансляция велась в его Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что в августе команда специалистов Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море. В истории страны это месторождение голубого топлива является одним из самых крупнейших по своему объему.