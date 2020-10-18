Азербайджан и Армения обвинили друг друга в грубом нарушении перемирия

C начала возобновления боев в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном уже во второй раз сорвалось гуманитарное перемирие
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Министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооружённые силы Армении грубо нарушили режим перемирия, обстреливая азербайджанские позиции на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, "несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня в 00.00 18 октября".
- Нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования, - также сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.
При этом отмечается, что среди личного состава азербайджанской армии пострадавших от обстрелов из миномётов и артиллерии нет.
Также в ночь на воскресенье, 18 октября, Минобороны Армении сообщило артиллерийских и ракетных обстрелах в Нагорном Карабахе уже после вступления в силу гуманитарного перемирия.
Официальный представитель ведомства Шушан Степанян в своём заявлении обвинила азербайджанскую сторону в ракетном обстреле и артиллерийском обстреле, который продолжался почти три часа.