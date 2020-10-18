Стало известно состояние детей, упавших с эскалатора в торговом центре вместе с коляской Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В минувшую субботу, 17 октября, в одном из торговых центров в Москве семилетняя девочка не удержала на эскалаторе коляску с двухлетним ребенком. В результате вниз по ступеням упали оба ребенка и получили травмы. Взрослых рядом на данный момент рядом не было.

В прокуратуре Москвы сообщили, что по состоянию на воскресенье, 18 октября, один ребенок остается в больнице с мамой, второго отпустили домой. Как уточнила пресс-службы ведомства Людмила Нефедова, по предварительной информации, девочка без помощи взрослых пыталась спуститься на эскалаторе с детской коляской.

Следователи начали проверку по факту происшествия.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних», - приводит РИА Новости сообщение руководителя пресс-службы московской прокуратуры