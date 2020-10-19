Аналитики назвали регионы России с самыми большими долгами

Объем задолженности россиян по кредитам за последний год вырос на 13%
Фото: Александр ГЛУЗ
За последний год, когда все страны мира охватила пандемия коронавируса, объем задолженности россиян по кредитам вырос на 13%, причем меньше, чем в других регионах России, банкам должны жители южных республик, Крайнего Севера и Москвы.
Самая же большая закредитованность населения наблюдается в Калмыкии, Туве и Курганской области. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.
Отмечается, что в апреле, когда начали действовать первые ограничительные меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, впервые с января 2017 года снизилась задолженность населения перед банками.
Наименее закредитованные (соотношение долгов и зарплат):
1. Ингушетия (10,3%);
2. Крым (16,4%);
3. Чечня (18,5%).
Наиболее закредитованные:
1. Калмыкия (86,9%);
2. Тува (76,2%);
3. Курганская область (73,4%).
Наибольшая задолженность перед банками:
1. ЯНАО (537 тысяч рублей на человека);
2. ХМАО (487 тысяч);
3. Якутия (423 тысячи).
Наименьшая задолженность:
1. Ингушетия (30,9 тысячи);
2. Чеченская республика (55 тысяч);
3. Дагестан (57 тысяч).
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о предложениях лучших кредитных карт от популярных банков для человека с плохой кредитной историей в 2020 году.
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