Аналитики назвали регионы России с самыми большими долгами

Объем задолженности россиян по кредитам за последний год вырос на 13% Фото: Александр ГЛУЗ

За последний год, когда все страны мира охватила пандемия коронавируса, объем задолженности россиян по кредитам вырос на 13%, причем меньше, чем в других регионах России, банкам должны жители южных республик, Крайнего Севера и Москвы.

Самая же большая закредитованность населения наблюдается в Калмыкии, Туве и Курганской области. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.

Отмечается, что в апреле, когда начали действовать первые ограничительные меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, впервые с января 2017 года снизилась задолженность населения перед банками.

Наименее закредитованные (соотношение долгов и зарплат):

1. Ингушетия (10,3%);

2. Крым (16,4%);

3. Чечня (18,5%).

Наиболее закредитованные:

1. Калмыкия (86,9%);

2. Тува (76,2%);

3. Курганская область (73,4%).

Наибольшая задолженность перед банками:

1. ЯНАО (537 тысяч рублей на человека);

2. ХМАО (487 тысяч);

3. Якутия (423 тысячи).

Наименьшая задолженность:

1. Ингушетия (30,9 тысячи);

2. Чеченская республика (55 тысяч);

3. Дагестан (57 тысяч).

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о предложениях лучших кредитных карт от популярных банков для человека с плохой кредитной историей в 2020 году.

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