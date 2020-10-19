К Земле приближается астероид размером с холодильник

К Земле приближается очередной астероид Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К нашей планете приближается небольшой, размером примерно «с холодильник», астероид 2018VP1. Небесный объект может упасть на Землю перед самыми президентскими выборами в США, утверждает американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. Об этом ученый написал на своей странице в Instagram.

«Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час (около 40,2 тысячи километров в час — прим. ред.). Он может коснуться Земли 2 ноября, за день до президентских выборов», - говорится в его сообщении.

При этом астрофизик отметил, что астероид не настолько большой, чтобы причинить какой-либо ущерб, добавив: «Так что если конец мира и наступит в 2020 году, Вселенная в этом будет не виновата».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 сентября рядом с Землей пролетел астероид 2011 ES4 величиной с 10-этажный дом.