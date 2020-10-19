МВД предлагает запретить ездить на летней резине с декабря по февраль

МВД может запретить ездить на летней резине с декабря по февраль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В разработанном МВД проекте постановления правительства РФ, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, говорится, что в России могут ввести запрет на использование летней резины в зимний период.

Так, в список неисправностей и условий для автовладельцев, при которых запрещено использование автомобиля, входят условия эксплуатации зимней резины с шипами летом и эксплуатация летней резины зимой.

В данный момент штраф за не сезонную резину не введен. Но в том, случае если перечень будет утвержден, то за нарушение автовладельцы могут заплатить штраф в размере до 500 рублей по ст. 12.5 КоАП ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей").

Отмечено, что МВД также хочет запретить водителям наносить тонировку на стекла. Кроме того, в МВД напомнили и о требованиях использования системы питания газобаллонных транспортных средств.