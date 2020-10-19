Количество антител зависит от того, насколько сильно у больного был выражен коронавирус

Аллерголог считает, что группа крови отражает генетику человека. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аллерголог-иммунолог Владимир Анатольевич Болибок в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о влиянии группы крови на заболеваемость коронавирусом. Он отметил, что этот показатель отражает генетику человека.

«И есть определенная корреляция между группой крови и способностью иммунитета бороться с инфекциями. Это генетически запрограммировано. Наука знает только одно заболевание, которое напрямую связано с группой крови – это гемолитическая болезнь новорожденных или резус-конфликт. Все остальное – это предрасположенности», - сказал специалист.

Он отметил, что 20% перенесших COVID-19 теряют антитела через пару месяцев. Но при этом подчеркнул, что такую особенность имеют любые вирусные инфекции.

«Если человек переносит вирус в скрытой форме, то количество антител у него вырабатывается не очень высокое. Но это не значит, что у него исчезает полностью иммунитет. Раз выработались антитела, значит, иммунная система создала клетки иммунной системы, запомнившие этот антиген. И эти клетки памяти могут сохраняться годами», - сказал он.

Он отметил, что чем более выражена у человека воспалительная реакция, тем больше антител у него появится после болезни.

Ранее врачи заявляли, что вакцина разработанная центром «Вектор» может сохранять иммунитет человека к коронавирусу до полугода.