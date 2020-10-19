В Москве мужчина открыл стрельбу по шумевшим во дворе детям

В Москве мужчина из окна открыл стрельбу по детям, ранен подросток Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве пьяный мужчина из окна своей квартиры открыл стрельбу из пневматического оружия по играющим во дворе детям. Инцидент произошел на улице Инженерная 17 октября, сообщили kp.ru в столичных правоохранительных органах.

Ранение получил 17-летний подросток: пуля попала ему в шею, остальные дети не пострадали. Прибывшие на место пришествия полицейские задержали 53-летнего стрелка, который ранее неоднократно был судим за административные и уголовные преступления.

Во время допроса мужчина объяснил, что несколько раз делал играющим во дворе детям замечания, однако они не возымели эффекта. Тогда он выстрелил в воздух из пневматического пистолета. О том, что пуля попала в подростка москвич якобы не знал.

Отмечается, что родители пострадавшего в настоящее время находятся за пределами российской столицы. По возвращению в город они осмотрят ребенка и решат, надо ли обращаться в полицию. На стрелка стражи правопорядка пока что составили административный протокол.