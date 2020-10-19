Чемпион, совершивший ДТП «как у Ефремова», получил срок в два раза меньше Фото: Олег ЗОЛОТО

Кузьминский суд поставил точку в аварии, которая произошла больше года назад. Чемпион России по фехтованию Роман Рыбаков совершил ДТП, «как у Ефремова».

Спортсмен-саблист под действием наркотиков сбил насмерть подростка. За страшную аварию мужчина получил срок, вполовину меньше, чем у известного актера – судья отправила чемпиона в колонию-поселение на 3,5 года, пишет сайт mk.ru.

Авария произошла на МКАД. 36-летний мастер спорта ехал на работу на своей автомашине «Хонда Аккорд». Движение было достаточно плотным, чемпион решил обогнать справа грузовой тягач, вылетел на островок безопасности, где на свою беду оказался 14-летний велосипедист.

Эксперты установили, что скорость иномарки не превышала 50 километров в час, но и этого оказалось достаточно. От полученных травм подросток скончался на месте.

Друг школьника, который не рискнул выехать на оживленную проезжую часть, рассказал, что они направлялись в байк-парк, путь туда лежал как раз через МКАД.

Стоит отметить, что подросток рос очень разносторонним ребенком, занимался регби, увлекался 3D-моделированием, учил китайский язык, успел поступить в математическую школу

Родные мальчишки были настолько потрясены случившимся, что мать слегла с тяжелейшей депрессией, а отец наотрез отказался принимать какую-либо материальную компенсацию от водителя. Тем не менее, со временем искреннее раскаяние чемпиона помогло смягчить сердца безутешных родителей. Они даже просили прекратить уголовное дело, так как сына уже не вернуть, но данная уголовная статья не предусматривает примирения сторон.

Отягчающим фактором оказалось и то, что в крови чемпиона нашли наркотики в концентрации более 190 нг/мл. Саблист категорически отрицал увлечение марихуаной, но вспомнил, что за три дня до ДТП курил кальян.

Судья учла положительных характеристики, позицию родителей мальчика и тот факт, что погибший выехал на МКАД в нарушение всех правил. Спортсмену придется провести в колонии несколько лет, кроме того, три года ему запрещено управлять транспортным средством.

Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП летом 2020 года. Будучи пьяным он протаранил машину курьера Сергея Захарова, мужчина умер в реанимации. Актер в какой-то момент даже настаивал, что не находился за рулем. В итоге получил 8 лет тюрьмы, теперь https://www.kp.ru/daily/217179/4283618/он пытается обжаловать приговор.