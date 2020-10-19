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Коронавирус Covid-19

Девочка-подросток получила 25 тысяч долларов за открытие против коронавируса

Четырнадцатилетняя Аника из США нашла потенциальный способ терапии заболевания
Ксения АНУФРИЕВА
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Юную исследовательницу вдохновила история пандемии «испанки» столетней давности

Юную исследовательницу вдохновила история пандемии «испанки» столетней давности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четырнадцатилетняя Аника Чебролу из США одержала победу на конкурсе молодых ученых и получила крупную премию в 25 тысяч долларов за открытие, которое может значительно помочь в борьбе против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN.

Девочка всегда имела пристрастие к медицине и хотела заниматься исследовательской работой. Изначально Аника хотела найти способ связаться с белком вируса гриппа для победы над заболеванием, однако пандемия коронавируса заставила юных исследовательницу сосредоточиться на поиске лекарства от COVID-19.

В изобретении девочки используется методика in-silico для обнаружения молекулы свинца, способной избирательно связываться с белком-шипом коронавируса. Потенциально это может стать новым способом терапии заболевания.

На поиск лекарств от смертельных болезней Аника вдохновилась после того, как узнала о пандемии «испанского гриппа» 1918 года и выяснила, что ежегодно в США тысячи людей умирают от различных инфекцией, несмотря на прививки и имеющиеся на рынке препараты.

Аника отметил, что получение премии и победы на конкурсе является для нее большой честью, однако работа юного специалиста далека от завершения. Следующая цель девочки - работать вместе с учеными и исследователями, которые пытаются найти способ контролировать заболеваемость и смертность от коронавируса.

Распространение коронавируса в мире