Нарушитель масочного режима в метро Москвы оказался угонщиком в розыске

Пассажиры столичного метро в медицинских масках на станции Проспект Мира Фото: Михаил ФРОЛОВ

В московском метро по чистой случайности удалось задержать преступника, который находился в федеральном розыске. Об этом рассказал журналистам руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Контролер во время рейда по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в метро решил проверить одного из пассажиров, который находился в вагоне без перчаток. Оказалось, что у мужчины не было при себе не только перчаток, но и документов.

Когда же нарушителя проводили в полицию для установления личности, правоохранители сразу обнаружили, что он находится в федеральном розыске за угон автомобиля.

Теперь нарушителю грозит не только штраф в пять тысяч рублей, но и срок за уголовное преступление.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в столичном транспорте из-за угрозы распространения коронавируса по-прежнему обязательно ношение средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.