Названы способы отключить слежку по смартфону Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток рассказал, как обычный пользователь может полностью отключить слежку на смартфоне. Он отметил, что избавиться от возможности вашего отслеживания для спецслужб не выйдет, если вы представляете для них интерес.

Несмотря на это, при удалении некоторых мобильных приложений можно исключить слежку от тех, кто следит за абонентами по умолчанию в рекламных целях.

- Почти все установленные вами приложения следят за вами. Если поставить анализатор трафика, то можно увидеть сотни неизвестных соединений с телефона в большой мир. В основном такие приложения собирают данные по местонахождению и интересам поиска, - объяснил Евгений Черток в интервью агентству "Прайм".

Эксперт добавил, что, устанавливая приложения на свой смартфон, абонент сам дает им полный доступ к камере, микрофону и сообщениям.

Ранее в интервью kp.ru руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников рассказал, в чем смысл мошенничества, когда звонят с незнакомых номеров и тут же сбрасывают или молчат в трубку, а также как защититься от телефонного спама.