Зеленский выступил за создание особых экономических условий для Донбасса

Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, сообщил, что после достижения мира в Донбассе и начала процесса безопасной реинтеграции региона власти страны подготовят пакет законов о «переходном периоде».

Глава государства отметил, что выступает за формирование особых экономических условий для Донбасса, включая налоговые преференции.

- Жители Украины должны понимать, что будет после возвращения наших территорий. После достижения мира мы начнем процесс безопасной реинтеграции, используя успешный международный опыт в данной области. Это пакет законов о переходном периоде, в первую очередь – про ответственность. Среди них будет закон и об амнистии, но лишь для тех, у кого руки не в крови, - объяснил Владимир Зеленский.

На своем выступлении с ежегодным посланием к Верховной раде президент Украины также призвал ввести налоговые и таможенные льготы для подконтрольной Киеву части территории Донбасса.