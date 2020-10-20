Кубань в 2021 году нарастит экспорт сельхозпродукции до 2,7 млрд. долларов

Губернатор Вениамин Кондратьев считает АПК одной и приоритетных отраслей кубанской экономики. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

Краснодарский край в 2021 году намерен увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции до 2,7 млрд. долларов. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, агропромышленному комплексу отводится в экономике региона одна из приоритетных ролей. Необходимо внедрять в АПК инновационные технологии и поставлять на экспорт экологически чистые продукты, способные выдержать конкуренцию на зарубежном рынке.

- Во главе угла по-прежнему стоит реализация национальных проектов, а именно развитие агроэкспорта и создание благоприятных условий для укрепления малого и среднего бизнеса на селе, – отметил Вениамин Кондратьев во время совещания по реализации нацпроекта «Развитие АПК».

Для того, чтобы в 2021 году нарастить экспорт, региону необходимо увеличить объемы производства зерновых, технических культур, овощей. Случившаяся в этом году засуха показала острую необходимость в дополнительных водных ресурсах – кубанским аграриям едва удалось спасти посевы риса. Регион продолжит начатые в 2020 году гидромелиоративные мероприятия, и в следующем году в эксплуатацию будут введены 4 тысячи га мелиорируемых земель.

По расчетам специалистов, увеличение объема водных ресурсов позволить нарастить производство зерновых и масличных культур на 300 тысяч тонн. На 200 тонн вырастет урожайность риса, а производство овощей можно будет увеличить на 10 тысяч тонн и довести их запасы до 815 тысяч тонн в год.

Губернатор подчеркнул важность развития на селе малых предприятий и кооперативов. Сейчас в краснодарском АПК работают 182 кооператива. Еще 10 новых кооперативов будут созданы в 2021 году.

Важным вопросом для сельхозпроизводителей остаются каналы сбыта. В регионе создана онлайн-платформа, через которую аграрии поставляют свою продукцию в торговые сети, санаторно-курортные предприятия, в бюджетные учреждения и на оптовые рынки. Сейчас на этой площадке зарегистрировано около 5 тысяч производителей.

В 2020 году кубанским аграриям также удалось нарастить экспорт продукции. С начала года краснодарские производители экспортировали товаров на 1,7 млрд долларов - на 247 млн долларов больше, чем год назад. Кубанский АПК поставляет свою продукцию в 120 стран мира. Самыми востребованными товарами являются сахар, злаки и масложировые продукты. По словам Вениамина Кондратьева, добиться таких показателей удалось во многом благодаря господдержке. В 2020 году она была увеличена до 8,3 млрд рублей.

Ранее глава региона сообщил, что Кубань больше других регионов выиграла от введения в России продовольственного эмбарго.

– Прошедшие шесть лет показали, что Краснодарский край от продовольственного эмбарго выиграл, пожалуй, больше, чем другие российские регионы. Вырос интерес к занятию сельским хозяйством среди жителей, отрасль получила беспрецедентную государственную поддержку. Заниматься этим бизнесом действительно прибыльно, - отметил губернатор.