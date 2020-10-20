«Среди сокамерников пользуется авторитетом»: в суде зачитали характеристику Михаила Ефремова из колонии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осужденный за смертельную аварию Михаил Ефремов пользует авторитетом среди других арестантов. Это следует из характеристики, предоставленной администрацией СИЗО, в котором актер находился после оглашения приговора суда, передает из зала апелляционного заседания во вторник, 20 октября, корреспондент kp.ru.

- Спокойный, уравновешенный, способен управлять эмоциями. Среди сокамерников пользуется заслуженным авторитетом, грубостей в общении не допускает. На меры принуждения реагирует положительно, дисциплинирован, - зачитал судья характеристику Ефремова.