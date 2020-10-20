Мишустин рассказал, сколько потратили на борьбу с коронавирусом в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, что на борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в стране потратили 142 миллиарда рублей. Он отметил, что Россия противостоит эпидемии системно, без рывков и шоков. О мерах борьбы с коронавирусом премьер-министр рассказал во вторник, 20 октября, входе своего выступления на специальной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

- Правительство по поручению президента России приняло ряд безотлагательных мер. Были закрыты границы, оперативные штабы работали фактически в круглосуточном режиме. Была переформатирована работа всех экстренных служб, первичного звена здравоохранения и больницы, - отметил Михаил Мишустин.

Он добавил, что в стране также была введена система стимулирующих выплат медицинскому персоналу, который лечил зараженных коронавирусной инфекцией пациентов. На реализацию этих и других мер, принятых властями государства для защиты граждан, потратили 142 миллиарда рублей.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, накануне власти государства сообщили, что выделят еще более 11 миллиардов рублей на выплаты борющимся с коронавирусом медикам.